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عاجل.. نجم الزمالك يتدخل لإنهاء أزمة النقاز

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
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لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
السيد على
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قام نجم دفاع نادي الزمالك محمود علاء، بفتح خط إتصال مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الذى فسخ عقده مع النادي، من أجل الحضور لمقر النادي اليوم الثلاثاء، وحل إدمان مع إدارة النادي وسحب شكواه للتراجع عن فسخ عقده.
 
وتوسط محمود علاء بين إدارة الزمالك والنقاز، عقب  حديث جمعه بمرتضي منصور رئيس النادي وأمير مرتضي المشرف على الكرة، من أجل إنهاء أزمة زميله للعودة إلى الفريق بصورة طبيعية، بعد تعاهد جميع اللاعبين في جلسة مرتضي منصور على فتح صفحة جديدة فى المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل يسعي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، الوصول لاتفاق مع التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق، بشأن مستحقاته وعودته لتدريبات الفريق.

زكان قد وصل حمدي النقاز بعض المكالمات من جانب المسئولين من أجل العودة للمشاركة مع الفريق مع الحصول على وعود بتلبية كل متطلباته المادية وصرف جميع مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

فيما رفض حمدي النقاز، جميع المحاولات من أجل عودته مؤكدًا أنه حصل على حكم يقضي بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب عدم تقاضيه أي مستحقات منذ أربعة أشهر، وهو ما يتيح له فسخ التعاقد من جانب واحد.

تلقى مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ضربة قوية بعدما أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم، فخ تعاقده والرحيل عن صفوف البيت الأبيض، بالوقت الراهن
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