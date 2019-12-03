ريال مدريد يخطط لضم نجم آرسنال في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض خيالي لضم الجابوني إيميريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي في الصيف المقبل.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد ينوي تقديم عرض تبلغ قيمته 82 مليون يورو بالإضافة إلى النجم الكولومبي خيمس رودريجيز من أجل التعاقد مع أوباميانج نجم آرسنال.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوباميانج يرغب في الرحيل عن آرسنال في الصيف المقبل عقب إقالة الإسباني أوناي إيمري عن تدريب الجانرز لكنه سوف ينتظر معرفة المدرب الجديد لحسم قراره علما بأن عقده مع المدفعجية ينتهي يونيو 2021.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة هو الآخر مهتم بضم أوباميانج من أجل تدعيم هجوم الفريق في الصيف المقبل.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل ويمتلك عرضًا من إنتر ميلان الإيطالي بالإضافة إلى آرسنال الإنجليزي.





ويحاول نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع واحد من نجوم آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية بالأمس أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الجابوني بير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يخطط لتقديم مبلغ مالي ضخم قد يصل إلى 70 مليون يورو بالإضافة إلى الكولومبي خيمس رودريجيز إلى آرسنال من أجل الموافقة على بيع أوباميانج في يناير المقبل لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن آرسنال يرغب بالفعل في التعاقد مع خيمس رودريجيز في يناير القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق وكان قد رصد مبلغ 30 مليون يورو لضم اللاعب.



