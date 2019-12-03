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بيرنلي ضد مانشستر سيتي .. التشكيل المتوقع للمباراة وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:50 ص
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لاعبي مان سيتي
لاعبي مان سيتي
عبدالقادر عرابي
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يحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه بيب جوارديولا اليوم الثلاثاء ضيفاً على نادي بيرنلي، وذلك بملعب "تيرف مور"، في المواجهة التي تجمعهما لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح جوارديولا في العودة بنقاط المباراة الثلاث، بعد التعادل أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية بنتيجة 2-2، وذلك للحفاظ على آمال الفريق في المنافسة وكي لا يتسع الفارق بينه وبين ليفربول أكثر وأكثر.

بينما يسعى بيرنلي بقيادة مدربه شين دايش، لتجاوز هزيمة كريستال بالاس الماضية، ووالحصول على ثلاث نقاط جديدة تحسن من وضعية الفريق في جدول الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر سيتي وبيرنلي قبل الجولة 15

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليفربول، وبفارق 3 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

نتيجة آخر مباراة جمعت بيرنلي ومانشستر سيتي

وكانت آخر المواجهات بين الفريقين لحساب الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2018/2019 بملعب تيرف مور، وفاز السيتي بهدف نظيف سجله سيرجيو أجويرو الغائب عن اللقاء بسبب الإصابة.

تشكيل بيرنلي ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: نيكي بوبي
خط الدفاع: إيريك بيترز – بين مي – جيمس تاركوفسكي – فيل باردسلي
خط الوسط: دوايت ماكنيل – جاك كورك – جيف هيندريك – روبي برادي
خط الهجوم: أشلي بارنز – كريس وود.

تشكيل مانشستر ستي ضد بيرنلي


حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – فيرناندينيو – بنيامين ميندي
خط الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين
خط الهجوم: رياض محرز – جابريل خيسوس – رحيم ستيرلنج.
موعد مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة لها.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، ويدير المباراة الحكم جوناثان موس.

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