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"من محنة إلى نعمة".. كيف واجه رامي جمال البهاق بشجاعة وخطف التريندات بظهوره مع صاحبة السعادة؟

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:56 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أصيب المطرب الشاب رامي جمال بمرض البهاق، ومع بداية أعراضه قرر الإعلان عن حقيقة مرضه لجميع متابعيه وجمهوره، ومشاركتهم الأمر ليضع حلين أما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل.

وكتب "رامي" عبر حسابه الشخصي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً" الحمد لله الذى أحبنى فابتلانى وأقدرنى على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا فى جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة"

وتابع: "رضيت وسلمت أمرى لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتى وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللى بقى يقوللى هتتعامل إزاى وأنت فنان واللى يخاف يسلم عليا واللى يسألنى هو ده معدى".

واستكمل رامي حديثه: "أنا بقالى سنة فعلا لو عندى حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولى شوف بيزنس تانى اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت فى كلامهم بصراحة، لقيت إن عندى حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دى رغم حبى ليها وعدم معرفتى بغيرها، يا إما مش هداريه تانى وتقبلونى بيه وترحموا كل اللى ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لإنهم الوحيدين اللى بيقبلوا الواحد زى ما هو".

خلال ساعات قليلة من إعلان 'رامى' الخبر، فؤجي بالدعم الكبير والحب من قبل جمهوره ومحبيه، وأخذ الجمهور والوسط الفنى يساند رامي جمال فى محنته، ومحو فكرة الاعتزال نهائيا من عقله، وبالفعل استطاع المطرب رامي جمال أن يتخطى هذه المحنة الكبيرة.

ظهوره في "صاحبة السعادة"
ومساء أمس حل رامي جمال، ضيفًا فى برنامج"صاحبة السعادة" على قناة "dmc " مع الفنانة إسعاد يونس، وأثناء ضيافته أعرب عن سعادته الغامرة بردود أفعال الناس، بعد علمها بخبر إصابته بمرض البهاق.

وقال: "الطبطبة كانت أكبر من اللي اتمنيته، وجودي معاكي شرف ليّ، وأنا وأنا بحبك جدًا وتستحقي كلمة صاحبة السعادة، حاسس إني في وسط أهلي مش في برنامج".

وتابع "متفاجئ بالتحضر في التعامل مع مشكلتي، تخطيت مرحلة السعادة، ومبقتش شايف إنه بقى مشكلة". 

شجاعته في مواجهة البهاق
واستكمل رامى حديثه "بقيت بدور اللي عندهم نفس المشكلة ومش لاقيين الطبطبة، وبفكر في كام واحد اترفض في وظيفة لمجرد إنه مش لايق على مستوى الشكل، وبقيت أدور على البنات لأن الموضوع مؤذي".

وخلال الحلقة قدم المطرب رامى جمال ميدلي من ألحانه كمفاجأة لكل جمهوره ومحبيه، واستطاع بعد الحلقة أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ويخطف أنظار نشطاء السوشيال ميديا ليحول المحنة إلى نعمة.


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الكلمات المفتاحية

منوعات صاحبة السعادة رامي جمال تويتر ترنيدات الفجر الفني

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