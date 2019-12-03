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الزمالك يكسف جهوده لإنهاء أزمة حمدي النقاز

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:42 ص
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
محمد الصو
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يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، الوصول لاتفاق مع التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق، بشأن مستحقاته وعودته لتدريبات الفريق.

وتلقى حمدي النقاز بعض المكالمات من جانب المسئولين من أجل العودة للمشاركة مع الفريق مع الحصول على وعود بتلبية كل متطلباته المادية وصرف جميع مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

ورفض حمدي النقاز، جميع المحاولات من أجل عودته مؤكدًا أنه حصل على حكم يقضي بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب عدم تقاضيه أي مستحقات منذ أربعة أشهر، وهو ما يتيح له فسخ التعاقد من جانب واحد.

تلقى مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ضربة قوية بعدما أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم، فخ تعاقده والرحيل عن صفوف البيت الأبيض، بالوقت الراهن.

وأتم التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق، فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

وقال التونسي أنيس بن ميم وكيل اللاعب في تصريحات صحفية، إن حمدي النقاز قام بالفعل بفسخ عقده مع فريقه، بسبب تأخر إدارة نادي الزمالك في سداد مستحقات اللاعب حمدي النقاز لأكثر من 4 رواتب، وعليه أصبح اللاعب حرًا في الانتقال إلى أي فريق يريده".

واختتم محامي ووكيل اللاعب، أنه قام بإرسال خطابًا رسميًا لإدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أبلغه خلالها بمستحقات اللاعب من أجل الحصول عليها في وقت لاحق.

وكان النقاز، افتعل أزمة منذ فترة من أجل الحصول على مستحقاته وهدد بالرحيل عن ناديه، بسبب مستحقاته المتأخرة قبل أن يتم صرف جزء منها وإحتواء أمره مؤقتًا.

وشارك النقاز، مؤخرًا في هزيمة ثقيلة لفريقه أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت في الكونغو لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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