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فايلر يدرس الدفع بالشباب في مواجهة الأهلي وبني سويف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
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فايلر
فايلر
محمد الصو
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ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على بعض الأسماء الغير مشاركة بشكل أساسي، خلال مباراة بني سويف، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويدرس فايلر، منح الفرصة والاستعانة بخدمات عمار حمدي لاعب الفريق، خلال مباراة الأهلي وبني سويف، الإطمئنان على مستواه الفني، خاصةً أنه يرغب في إراحة عدد من الأسماء الأساسية، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فايلر، رفض في وقت سابق رحيل عمار حمدي، خاصةً بعد تألقه مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية، ليستقر على منحه فرصة المشاركة مع الأهلي ضد بني سويف، بمباراة الكأس.

وظهر عمار حمدي بمستوى مميز مع الفراعنة الصغار خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر بالفترة الماضية وتوجت بلقبها والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتأكد غياب صالح جمعة ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة بني سويف، بمسابقة كأس مصر.

واكتفى الثنائي بجلسات في الجيم والجري حول الملعب ليتأكد غيابهم عن اللقاء، بسبب عدم شفائهما الكامل من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، حيث يعاني صالح من إصابة عضلية وتعرض هاني، لإجهاد خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، والتي خسرها الفريق بهدف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
من ناحية أخرى اشتكى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تعرضه لنزلة برد قبل بداية مران الفريق الجماعي والذي أقيم أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام خالد محمود، طبيب الفريق، بحقن اللاعب للتخلص من نزلة البرد بشكل نهائي، حتى يكون جاهزًا لخوض المباراة بشكل طبيعي، في حال رغبة الجهاز الفني الاستعانة بخدماته.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بني سويف، بمسابقة كأس مصر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

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