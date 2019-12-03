كورة لايف MANCHESTER CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مانشستر TV

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بيرنلي اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب تيرف مور.

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ومن المتوقع أن يدخل نادي مانشستر سيتي مباراة بيرنلي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: بينجامين ميندي - فيرناندينيو - جون ستونز - والكر.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان - رودريجو كاسكانتي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - جابريل جيسوس.

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي بيرنلي في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها في الدوري.

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سيتم وضع رابط البث المباشر قبل إنطلاق اللقاء اليوم :