كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مانشستر سيتي

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ومن المتوقع أن يدخل نادي مانشستر سيتي مباراة بيرنلي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: إيدرسون.





خط الدفاع: بينجامين ميندي - فيرناندينيو - جون ستونز - والكر.





خط الوسط: إيلكاي جوندوجان - رودريجو كاسكانتي.





خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - جابريل جيسوس.





ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي بيرنلي في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها في الدوري.



