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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مانشستر سيتي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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 يلاقي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نادي بيرنلي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر kooora goal، كورة ستار مانشستر سيتي ضد بيرنلي kora star ، بين ماتش بث مباشر مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش مانشستر سيتي  اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر goalarab"

ومن المتوقع أن يدخل نادي مانشستر سيتي مباراة بيرنلي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: بينجامين ميندي - فيرناندينيو - جون ستونز - والكر.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان - رودريجو كاسكانتي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - جابريل جيسوس.

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي بيرنلي في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها في الدوري.

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