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ميسي يقطع طريق عودة نيمار لبرشلونة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:46 ص
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ميسي ونيمار
ميسي ونيمار
عبدالقادر عرابي
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ما زال نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا يحلم مرة أخرى بالعودة لنادية السابق برشلونة الإسباني.

وبالرغم من رغبة نيمار في العودة، إلا أن موقف اللاعب مازال غامضاً من العودة مرة أخرى لبرشلونة، الذي تركه منذ عامين.

وذكرت تقارير إسبانية أن صفقة عودة نيمار لبرشلونة باتت معقدة وغامضة خلال الوقت الحالي، حيث أصبحت قراراته سيئة ومتضاربة.

وأفادت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن النجم البرازيلي الدولي خسر دعم زميله السابق ونجم برشلونة ليونيل ميسي، للعودة لبرشلونة.

ولطالما كان ميسي أكبر الداعمين لعودة نيمار مرة أخرى لملعب كامب نو، إلا أن الموقف تغير بعض الشيئ في الوقت الحالي.

ويري الليو أن نيمار لم يقاتل بالشكل الكافي للعودة لبرشلونة خلال الصيف الماضي، الذي شهد مسلسلاً طويلاً من المفاوضات بين الجانبين.

كما أثار نيمار غضب ميسي، بعد إلتقاطه صورة مع نجم ريال مدريد كاسيمرو، لذلك من الوارد ألا يتدخل ميسي مره أخرى في ملف عودة نيمار.

ويسعى نيمار للخروج من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث إرتبط بالعودة لبرشلونة، بالإضافة للإنتقال للغريم ريال مدريد خلال الصيف الماضي بعد مسلسل طويل من المفاوضات.

وكان نيمار قد إنضم لبرشلونة في صيف عام 2017 في صفقة قدرت بحوالي 222 مليون يورو، في أغلى صفقات كرة القدم في التاريخ.

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