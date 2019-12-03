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"حبيتك بالتلاتة" لنداء شرارة تحقق 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة نداء شرارةـ بوست جديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبرت خلاله عن فرحها بوصول أغنية "حبيتك بالتلاتة" لـ 9 ملايين مشاهدة.

وكتبت "شرارة" قائلة: "حبيتك بالتلاته ٩ مليون مستمع على يوتيوب، فيما علق أحد المتابعين عليها قائلا: "أكيد أكتر من كده تستاهلي 99 مليون وأكتر".

وعلى صعيد آخر قدمت "شرارة" العديد من الأغاني منها "سهرانة أنا"، "أدور عليك"، و"أنا أردنية"، "هب السعد"، و"كلام في كلام"، و"يا نور"، "بتخون"، و"ضيعنا الحب"، و"يجرحني"، و"ابن النشامة"، و"زوروني"، و"بنت الشلبية".


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