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هالة فاخر تلحق بموسم الظهور بدون "حجاب".. 3 فنانات خلعن الحجاب في 2019

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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لم تكن الفنانة هالة فاخر، الوحيدة التي قررت الظهور بدون حجاب، فالوسط الفني مليء بالحكايات عن فنانات ارتدين الحجاب في عز شهرتهن وتخلين عنه لاحقاً.

1- صابرين
ارتدت النجمة صابرين الحجاب منذ عدة سنوات، ثم أصحبت تمثل أدوار لها وهي ترتدي "باروكة" وانتقدها الجميع، فيما قالت: "أنا كنت في فترة آه محجبة لكن دلوقتي أنا مش محجبة أنا محتشمة".

ومنذ أيام نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة لها وهي بدون حجاب، انتقدها الكثير من الجمهور وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها بخلع الحجاب.

2- حلا شيحة
اعتزلت الفنانة حلا شيحة الفن وارتدت الحجاب لمدة 12عام، وفي2006 إرتدت النقاب، ثم في الآونة الآخيرة أعلنت عن عودتها للتمثيل مرة أخرى والتخلي عن الحجاب، وظهرت من دونه في مسلسل "زلزال" .

3- أمينة كرم
نشرت المطربة والمنشدة المغربية أمينة كرم، نجمة قناة "طيور الجنة" مجموعة من الصور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام" وهي تظهر أجزاء بسيطة من شعرها وهي ترتدي الحجاب، ثم نشرت لها بعدها بفترة قليلة صورة لها بشعرها بدون الحجاب، وانتقدها جمهور كبير، وظهرت بعد ذلك في فيديو لها للرد على الجمهور الذي انتقدها قائلة: "بالنسبة لموضوع الحجاب.. بليز أنا ما بدي كلام عن الحجاب.. خليكو انتوا شريفات وعفيفات.. واللي ميعجبوش الحال يخرج ويبلوكني.. ليش تدخلي تفرغي فيا انا اختي.. ليش اختي.. ريلاكس" .



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