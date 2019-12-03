"جماعة الكذب والتضليل".. الإخوان تمارس قذارتها وتستغل الموت لإثارة الرأي العام

كشفت مصادر، أن جماعة الإخوان الإرهابية تزور الحقائق وتثير الرأي العام من خلال توظيف واقعة شاب منتحر لظروف نفسية، وحتى المنتحر نفسه، تحاول الجماعة الإرهابية استغلال واقعة انتحاره لظروف نفسية دون مراعاة حرمة الموتى وحالة أسرته النفسية.





وشددت المصادر، على أن كلا من تركيا وقطر تستغلان أذرعهما الإعلامية الإخوانية، وتنتهكان حرمة شخص منتحر.



