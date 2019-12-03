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"جماعة الكذب والتضليل".. الإخوان تمارس قذارتها وتستغل الموت لإثارة الرأي العام

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
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أرشيفية لجماعة الإخوان
أرشيفية لجماعة الإخوان
الفجر
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كشفت مصادر، أن جماعة الإخوان الإرهابية تزور الحقائق وتثير الرأي العام من خلال توظيف واقعة شاب منتحر لظروف نفسية، وحتى المنتحر نفسه، تحاول الجماعة الإرهابية استغلال واقعة انتحاره لظروف نفسية دون مراعاة حرمة الموتى وحالة أسرته النفسية.

وشددت المصادر، على أن كلا من تركيا وقطر تستغلان أذرعهما الإعلامية الإخوانية، وتنتهكان حرمة شخص منتحر.

وأكدت على أن الجماعة الإرهابية وحلفائها بتركيا وقطر يمارسون ألعابهم القذرة لإثارة المشاعر والرأي العام في وقائع الانتحار المنتشرة بجميع الدول في وقائع الانتحار بما فيها تركيا وقطر، وتتجاهل تناول الوقائع المماثلة في تركيا وقطر وحتى دائما ما تكون لأسباب غير نفسية.
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الكلمات المفتاحية

جماعة الإخوان الانتحار الإخوان اخبار

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