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عاجل شاهد.. هالة فاخر تظهر بدون حجاب (صورة)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:55 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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ظهرت النجمة هالة فاخر، بدون الحجاب، أثناء كواليس عمل جديد لها مع الفنان حسن الرداد، والأعلامية إنجي علي.

وتفاجأ الجمهور بظهور الفنانة هالة فاخر، بدون الحجاب، بعدما اعتاد على ظهورها بالحجاب، حيث أنها ظهرت وهي بإطلالة شبابية مع تغير لون شعرها للأصفر.

انتقد البعض من الجمهور ظهور هالة فاخر، بدون الحجاب وخصوصا بعد الجدل الذي حدث مع الفنانة صابرين، بعد خلعها الحجاب، ولكن البعض الاخر رأي أنها حرية شخصية.

يذكر أن هالة فاخر ارتدت الحجاب لأكثر من 5 سنوات وقدمت عدة أعمال وهي ترتديه.


عاجل شاهد.. هالة فاخر تظهر بدون حجاب (صورة)
عاجل شاهد.. هالة فاخر تظهر بدون حجاب (صورة)
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هالة فاخر منوعات فنانة حجاب الفجر الفني

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