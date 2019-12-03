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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019 بث مباشر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:46 ص
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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 12 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر، وبيرنلي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

الجونة x نادي مصر، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

الأهلي x بني سويف، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ32"

فيورنتينا x سيتاديلا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ15"

كريستال بالاس x بورنموث، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

بيرنلي x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ16"

ليون x ليل، تقام المباراة في تمام العاشرة وخمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

النجم الرياضي بالمتلوي x النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات.

سليمان الرياضي x الترجي الرياضي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات.
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