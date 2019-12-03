خاص.. تعرف على كواليس الساعات الأخيرة لميتشو في الزمالك

كشف محمد الحبشي وكيل الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" الذي تمت إقالته مؤخراً من تدريب الزمالك، كواليس رحيل المدرب الصربي عن القلعة البيضاء.





وقال الحبشي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: "تم إنهاء التعاقد بالتراضي بين ميتشو والزمالك، خاصة أن الرغبة في الرحيل كانت مشتركة بين الطرفين".





وتابع: "ميتشو تنازل عن شهرين من قيمة الشرط الجزائي، من إجمالي ثلاثة أشهر، على أن يحصل على راتب شهر واحد منهم".





وعن إصابة ميتشو بمرض السرطان قال الحبشي: "ميتشو ليس مريضاً بالسرطان، وكلمات المدرب للاعبين تم ترجمتها بشكل خاطىء".





وكان الزمالك أعلن عن تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الزمالك خلفاً لميتشو.



