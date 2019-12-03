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خاص.. تعرف على كواليس الساعات الأخيرة لميتشو في الزمالك
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:41 ص
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هاني عصام
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كشف محمد الحبشي وكيل الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" الذي تمت إقالته مؤخراً من تدريب الزمالك، كواليس رحيل المدرب الصربي عن القلعة البيضاء.
وقال الحبشي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: "تم إنهاء التعاقد بالتراضي بين ميتشو والزمالك، خاصة أن الرغبة في الرحيل كانت مشتركة بين الطرفين".
وتابع: "ميتشو تنازل عن شهرين من قيمة الشرط الجزائي، من إجمالي ثلاثة أشهر، على أن يحصل على راتب شهر واحد منهم".
وعن إصابة ميتشو بمرض السرطان قال الحبشي: "ميتشو ليس مريضاً بالسرطان، وكلمات المدرب للاعبين تم ترجمتها بشكل خاطىء".
وكان الزمالك أعلن عن تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الزمالك خلفاً لميتشو.
وفي سياق متصل انتظر لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك في غرفة خلع الملابس بعد نهاية المران، وعاد مرتضى منصور لمقر النادي للإجتماع بهم وإبلاغهم عن لسم المدرب الجديد.
فيما أفادت الصفحة الرسمية لـ"شوبير" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إقالة ميتشو بسبب سوء النتائج وكدبه في موضوع السرطان وتحريض اللاعبين علي الإدارة.
يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع ميتشو مطلع الموسم الحالي خلفاً للمدرب خالد جلال والذي تمت إقالته بعد خسارة الدوري أمام الأهلي.
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