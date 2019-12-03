Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الأهلي وبني سويف اليوم والقنوات الناقلة مباشرة - مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
Advertisements
فريق الأهلي
فريق الأهلي
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم مباراة ضمن بطولة كأس مصر لجساب دور ال 32 من اللقب الأقدم فى تاريخ كرة القدم المصرية عندما يواجه النادي الأهلي نظيره بنى سويف.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

يستضيف النادي الأهلي نظيره نادي بنى سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

يفتح ستاد القاهرة الدولى أبوابه لإستضافة مباراة الأهلي وبني سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر، فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

وخسر النادي الأهلي أمام النجم الساحلى التونسي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 سجله ياسين الشيخاوي فى بداية الشوط الثانى.

ويسعي الأهلي تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينى فايلر لبداية جيدة فى بطولة كاس مصر بينما يسعي فريق بنى سويف لتحقيق مفاجئة بالبطولة الأعرق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فريق الأهلي بث مباشر فريق الأهلي المباشرة الكرة المصرية الدوري الافريقي الاهلي امام النجم الساحلي

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على خطة الأهلي لضم نجم المنتخب السوري

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد رسمي من رونالدو عقب تتويج ميسي بالكرة الذهبية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي على تولي كارتيرون تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

رابط ksa مشاهدة مباراة النصر وأهلي جدة بث مباشر Dawri Plus كورة ستار رابط مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ستريم live

شوت Fil3arDA: مشاهدة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر On TIMW كورة لايف رابط مشاهدة مباراة الأهلي NOW Plus أون لاين ON SPORT

مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم .. بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ

موعد مباراة مصر ومالي اليوم الجمعة 8/11/2019 في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

رابط «يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر تايم سبورت جودة متعددة NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

11:32 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status