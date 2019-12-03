وفاة محمد خيري تفتح ملف نكران وتجاهل الوسط الفني لهؤلاء الفنانين - أحدهم أصيب بشلل وغيبوبة 20 عاما

إيمان الطوخي



المنتصر بالله



شويكار



جورج سيدهم







ويذكر أن جورج سيدهم عانى من الغيبوبة والشلل نحو 20 عاما.









توفى منذ ساعات الفنان محمد خيري، بعد صراع طويل مع المرض، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٧٧ عاما، وأعلن نجله شريف خيري خبر وفاته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، كما أضاف أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية.يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز الفنانين الذين تعرضوا للتجاهل والنكران من قبل الوسط الفني..الفنانة إيمان الطوخي، لم تسلم من تجاهل النجوم والنقابات الفنية لها، على الرغم أنها لا تعانى من أي مرض، وكانت قادرة على العطاء الفني، وظل التجاهل لها لأكثر من ١٧ عاما ومازال مستمر.الفنان المنتصر بالله عانى من جلطات عدة جعلته يفقد ثروته، ويعيش على مساعدات بعض أقاربه، بعد أن واجه التجاهل من زملاءه فى الوسط الفني، وجلس فى منزله فترة طويلة دون أن يفكر أحد من المنتجين أن يعرض عليه دورا صغيراً لتسديد ديونه، والانفاق على بناته، وقرر المنتصر بالله أن يخرج من عزلته، فكان أول ظهور له في المركز الكاثوليكي عندما كُرم مع النجمة ليلى علوي، وأعلن خلال الحفل لوزير الإعلام المصري أن الأزمة المرضية التي تعرَّض لها لم تأخذ منه وأنه عاد إلى طبيعته، لكنه لن يتسوَّل الأدوار.وشعر وقتها وزير الإعلام أن المنتجين والمخرجين تجاهلوا المنتصر بالله كثيرا، وبمجرد أن انتهى الحفل فوجئ باتصال من المخرج محمد عبدالحكيم التونسي يسند إليه دورا محوريا فى مسلسل "الصيف الماضي"، فشعر فى هذه الفترة أنه يعود إلى الحياة من جديد، وتمنى ألا ينساه زملاؤه مرة ثانية حتى لا يقع في أزمة صحية جديدة.تناست النجمة الكبيرة شويكار، رغم أنها كانت فى كامل صحتها وقادرة على العطاء الفني، فظلت متغيبة أكثر من ١٥ عاما عن الأضواء، حتى جاء المخرج خالد يوسف وانقذها من هذه الوحدة والتجاهل، وأسند لها دور مهم فى فيلم"كلمني شكرا"، وشعرت وقتها بالحياة من جديد وأن أمجادها سوف تعود.ظل الفنان جورج سيدهم يعاني من وحدته ومرضه، فلا يسأل عنه أحد باستثناء يوم عيد ميلاده الذي فاجأه فيه بعض زملائه بحضورهم، الأمر الذي كان له أثر كبير فى نفسية "جورج"، ولكن فؤجي بغياب صديقه الفنان سمير غانم الذي كان دائماً معه خلال مشواره الفني، لذلك بكت السيدة ليندا، زوجة جورج، على أصدقاء العمر الذين لم يسألوا عنه على الرغم من مواقفه النبيلة معهم.