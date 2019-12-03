Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
Advertisements
نشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التشكيلة المتوقعة لمباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، أمام نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، والتي ستجمع بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أساسيا.

تعرف علي تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مباراة الديربي أمام إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، بالتشكيلة الأساسية مع استمرار غياب اللاعب الدولي البرازيلي فابينهو لاعب وسط الفريق، والذي تعرض لإصابة في مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام نابولي الإيطالي.

 وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي :

حراسة المرمي : أليسون بيكر
خط الدفاع : فان دايك ، ألكسندر أرنولد ، أندرو روبيرتسون ، ديان لوفرين .
خط الوسط : تشامبرلين ، جوردان هنديرسون ، فينالدوم .
خط الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو .

تعرف علي موعد مباراة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، نظيره فريق إيفرتون يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكه المكرمة، والثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ويدخل نادي ليفربول المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعي لاستغلال عامل الأرض والجمهور للفوز بالمباراة، والإنفراد بالصدارة، بينما يسعي نادي إيفرتون في تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خسارته، في الجولة السابقة أمام فريق ليستر سيتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة عشر من عمر البطولة الإنجليزية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

والد محمد صلاح يشتري نادي محمد صلاح حفل الكرة الذهبية محمد صلاح بث مباشر محمد صلاح الكرة العالمية الدوري الافريقي الدوري الإنجليزي الجولة الرابعة عشر الجولة الخامسة عشر

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي على تولي كارتيرون تدريب الزمالك

منذ ساعة

أول رد رسمي من رونالدو عقب تتويج ميسي بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على خطة الأهلي لضم نجم المنتخب السوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يعود لتشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة جينك بدوري الأبطال

تشكيل ناري في قمة ليفربول وتوتنهام

محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام توتنهام

بالمواعيد.. مباريات نارية تنتظر مع محمد صلاح مع ليفربول فى شهر نوفمبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

11:32 م

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

10:57 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status