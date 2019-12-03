محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

نشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التشكيلة المتوقعة لمباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، أمام نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، والتي ستجمع بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أساسيا.





تعرف علي تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز





يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مباراة الديربي أمام إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، بالتشكيلة الأساسية مع استمرار غياب اللاعب الدولي البرازيلي فابينهو لاعب وسط الفريق، والذي تعرض لإصابة في مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام نابولي الإيطالي.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي :





حراسة المرمي : أليسون بيكر

خط الدفاع : فان دايك ، ألكسندر أرنولد ، أندرو روبيرتسون ، ديان لوفرين .

خط الوسط : تشامبرلين ، جوردان هنديرسون ، فينالدوم .

خط الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو .





تعرف علي موعد مباراة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز





ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، نظيره فريق إيفرتون يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكه المكرمة، والثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ويدخل نادي ليفربول المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعي لاستغلال عامل الأرض والجمهور للفوز بالمباراة، والإنفراد بالصدارة، بينما يسعي نادي إيفرتون في تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خسارته، في الجولة السابقة أمام فريق ليستر سيتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة عشر من عمر البطولة الإنجليزية.