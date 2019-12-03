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كنيسة المسيح الملك بالمنصورة تستقبل رفات القديسة تريزا للطفل يسوع

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كنيسة المسيح الملك بالمنصورة تستقبل رفات القديسة ت
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استقبلت كنيسة المسيح الملك بالمنصورة للأقباط الكاثوليك، أمس، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

وكان في استقبال الرفات القمص برنابا منسي، راعي الكنيسة، والأب بيشوي كامل والأب يوحنا الكرملي 

وأقيمت صلاة القداس الإلهي بمشاركة مجمع الأباء الكهنة الحاضرين.

وعقب ختام صلاة القداس الإلهي، قام الشعب القبطي بالتبرك من الرفات المقدس قبل مغادرته الكنيسة.

وفي سياق آخر، استقبلت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالعاشر من رمضان للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

وكان في استقبال الرفات المقدسة نيافة المطران الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية والأب يوحنا مينا راعي الكنيسة ولفيف من الأباء الكهنة.

كما أقيمت صلاة القداس الإلهي بمشاركة كل من الأنبا مكاريوس، والأب يوحنا مينا، ولفيف من كهنة الإيبارشية، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر والأب يوحنا الكرملي.

واختتم القداس الإلهي وترك الرفات لتبارك الشعب منها.
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الكلمات المفتاحية

المنصورة القديسة تريزا الطفل يسوع الاقباط الكاثوليك

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