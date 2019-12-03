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أخبار الزمالك: إقالة ميتشو وتولي كارتيرون.. وآخر تفاصيل هروب النقاز

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
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فريق الزمالك
فريق الزمالك
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك الأحد 1 ديسمبر العديد من الأحداث والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حسم موقف ميتشو وتصريح ناري من أحمد عيد وتحديد حجم إصابة الونش وغيرها من الأحداث الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

رسميا.. كارتيرون مدربا للزمالك

أعلن نادي الزمالك اليوم الإثنين 2 ديسمبر رسميا تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدربا للفريق خلال الفترة القادمة لخلفا للصربي ميتشو مدرب الفريق الذي تم إقالته صباح اليوم.

بطل أنجولا يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة الزمالك

تقرر وصول فريق أول أغسطس الأنجولي إلى الاراضي المصرية يوم الخميس المقبل، وذلك لمواجهة فريق الزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى نادي الزمالك إخطارا بوصول بعثه فريق أول أغسطس بطل انجولا إلى القاهرة مساء الخميس المقبل.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

يدرس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجميد لاعبي الفريق الأول، بعد تمردهم بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، والاعتماد على فرق الناشئين بمباريات الدوري والكأس.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك حالة غضب كبيرة من مرتضى منصور، لذلك هناك تفكير كبير بالدفع بفريق الشباب لخوض مواجهات الكأس والدوري المصري.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس النادي سوف يفتح تحقيقًا مع الجهاز الفني واللاعبين على أثر ما حدث في رحلة الكونغو الأخيرة، والهزيمة من مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة.

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

تحدث التونسي أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك عن موقف مواطنه فرجاني ساسي نجم القلعة البيضاء حول الرحيل عن الفريق وفسخ التعاقد.

وقال بن ميم، في تصريحات إذاعية: "علاقتي جيدة مع فرجاني ساسي، ولكنني لست المحامي الخاص.. اللاعب لم يطلب يطلب مني التقدم بشكوى للفيفا لفسخ عقده مع الزمالك".

أخبار نادي الزمالك اليوم

صدمة قوية للزمالك بشأن نجم الفريق

تأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مواجهتي الأبيض أمام الشرقية ببطولة كأس مصر، وأول أغسطس الأنجولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق عن إصابة الونش بمزق في العضلة بمزق في العضلة الخلفية، حيث تعرض اللاعب للإصابة في مواجهة الابيض الاخيرة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

أول ظهور لحمدي النقاز عقب فسخ عقده مع الزمالك

أعلن حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك، والذي أعلن بالأمس فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض بسبب تأخر مستحقاته المالية عن الظهور اليوم على فضائية صدى البلد لكشف أسرار وحقيقة هروبه من النادي .

وكتب النقاز عبر صفحته الشخصية على موقع "انستغرام": أنتظروني اليلية على الساعة 00:00 برنامج الماتش.

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