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رامي جمال يكشف سبب اتجاهه للغناء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:17 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان رامي جمال تفاصيل اتجاهه للغناء، وأول أغنية قام بطرحها وأول ألبوم له، وذلك من خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة".

حيث قال أنه قام بعمل ٢٨٠ أغنية حتي وقتنا الحالي، وأنه اتجه إلى التلحين في عام ٢٠٠٣ وقام بالعمل مع العديد من النجوم منهم تامر حسني، بهاء سلطان، نانسي عجرم، إليسا، محمد حماقي، مصطفي قمر، وغيرهم من كبار النجوم

وقال أنه اتجه إلى الغناء في عام ٢٠١٠ حيث قام بغناء مقاطع من الأغاني الذي قام بتلحينها، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحظي من خلالها على ردود أفعال مُميزة، لذلك اتجه إلى الغناء.

وتحدث رامي جمال عن أول أغنية قام بغنائها، وهي أغنية "تعرف"، وقام بطرحها عام ٢٠١٠، وحكي عن أول ألبوم صدر له في عام ٢٠١١  وحقق الألبوم ردود أفعال مميزة.

وصرح أنه يفضل التلحين للفنانات، ولاسيما إليسا، وأضاف أنه متعامل معها في ألبومها الجديد بثلاثة أغاني، مُضيفًا :"أنا بحب إليسا أوي".

وحكي أيضًا أن أغنية "اوعديني" قام بتسميعها في البداية إلى محمد حماقي، تامر حسني، لكنهم رفضوا تقديمها، وعلى الرغم من ذلك حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

وتحدث رامي عن الملحنين الذين يفضل ألحانهم وهم : محمد رحيم، وليد سعد، مدين، بلال سرور، تامر علي، قائلاً :"في ملحنين كتير بحبهم، وكل واحد عنده مدرسة غير قابلة للتقليد".


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الكلمات المفتاحية

منوعات فنان رامي جمال الفجر الفني الغناء

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