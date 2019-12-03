Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعد الدين الهلالي: الانتحار ابتلاء ناتج عن هزيمة نفسية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
Advertisements
سعد الهلالي
سعد الهلالي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الانتحار عبارة عن ابتلاء إنساني، يبتلى به المؤمن، كما يبتلى به غير المؤمن، حيث كان هناك منتحرين على مرتبة إيمانية عالية.

وأشار "الهلالي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الدين يدعونا أن نصل إلى أفكار تحمي إنسانيتنا من مثل تلك الأفكار الهدامة مثل الانتحار، منوها بأن من أهم أسباب الانتحار الهزيمة النفسية.

وأضاف الدكتور سعد الهلالي، أن من يشعرون بالفراغ لابد من توفير برامج تشغل أوقاتهم حتى يشعر بأهميته في المجتمع، وأهمية حياته، منوهًا بأن كل الأحكام التي تتردد بشأن الانتحار هى أحكام فقهية وليست سماوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعد الهلالي توك شو انتحار أخبار

أخبار تهمك

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من رونالدو عقب تتويج ميسي بالكرة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي على تولي كارتيرون تدريب الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

سعد الهلالي يحسم الجدل حول رأي الدين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

"الهلالي" عن تصريحاته حول المساواة في الميراث: لم أقدم فتوى ولكنه رأيًا فقهيا

"الهلالي": المساواة بين الرجل والمرأة بالميراث محسوم.. "وطبقته في حياتي الشخصية"

الهلالي: من نسب لي رأي في قضية ميراث تونس "ظلمني".. والفقهاء في مصر لا يطبقون مخارج الفتوى

"الهلالي": حديثي عن الميراث لم أقصد به مصر.. والقرآن خط أحمر

سعد الهلالي: من حق المسلمين الاحتفال بميلاد السيد المسيح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

08:03 م

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

11:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status