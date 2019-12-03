سعد الدين الهلالي: الانتحار ابتلاء ناتج عن هزيمة نفسية



وأشار "الهلالي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الدين يدعونا أن نصل إلى أفكار تحمي إنسانيتنا من مثل تلك الأفكار الهدامة مثل الانتحار، منوها بأن من أهم أسباب الانتحار الهزيمة النفسية.



وأضاف الدكتور سعد الهلالي، أن من يشعرون بالفراغ لابد من توفير برامج تشغل أوقاتهم حتى يشعر بأهميته في المجتمع، وأهمية حياته، منوهًا بأن كل الأحكام التي تتردد بشأن الانتحار هى أحكام فقهية وليست سماوية.



قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الانتحار عبارة عن ابتلاء إنساني، يبتلى به المؤمن، كما يبتلى به غير المؤمن، حيث كان هناك منتحرين على مرتبة إيمانية عالية.