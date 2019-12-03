قبل كارتيرون.. 4 مدربين قادوا الأهلي والزمالك (الجوهري الأنجح)

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا للفريق الأول بالقلعة البيضاء، خلفًا للمدرب الصربي "ميتشو" والذي تمت إقالته بعد هزيمة الفريق أمام مازيمبي بنتيجة 3-0 في أولي جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سبق وتولي القيادة الفنية للأهلي المصري خلال الفترة من يونيو وحتي نوفمبر لعام 2018، ولكنه رحل سريعًا بسبب تذبذب نتائج الفريق تحت قيادته وخسارة الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا، ووداع البطولة العربية من دور الـ16 علي يد الوصل الإماراتي.





وانضم "كارتيرون" بعد تعيينه رسميًا مدربًا للزمالك، لقائمة المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لـ"القطبين"، حيث سبقه 4 مدربين تولوا تدريب الأهلي والزمالك (3 أجانب – 1 مصري).





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ما قدمه 4 مدربين تولوا القيادة الفنية للأهلي والزمالك:-





1- مايكل إيفرت:





الإنجليزي مايكل إيفرت كان أول مدرب تولي تدريب "القطبين"، حيث قاد الزمالك فنيًا في عامي 1981، 1982، لكنه لم يحقق أي نجاحات مع الفريق الأبيض وخسر لقب الدوري في موسمين، بعدها انتقل لتدريب المقاولون وحقق معه كأس إفريقيا أبطال الكؤوس عامي 1982، 1983.





نجاح "إيفرت" مع المقاولون دفع النادي الأهلي للتعاقد معه عام 1991 ولكنه قدم واحد من أسوأ مواسم المارد الأحمر واحتل الفريق تحت قيادته المركز التاسع في جدول الترتيب





2- محمود الجوهري:





المدرب المصري الوحيد الذي قاد الأهلي والزمالك، حيث عمل مدربًا للأهلي في ولايتين، الولاية الأولي كانت عام 1982، وحقق مع الفريق لقب الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي في تاريخ النادي، ولقب كأس مصر "مرتين"، أما الولاية الثانية كانت عام 1985 وتوج مع الأحمر بكأس الكؤوس الإفريقية ورحل بسبب خلافاته مع صالح سليم.





بينما تولي "الجوهري" قيادة فريق الزمالك عام 1993، ونجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الفريق الأبيض، وكأس السوبر الإفريقي، ورحل بعد خسارة لقب الدوري.





3- راينر هولمان:





الألماني "هولمان" قاد الأهلي عام 1995 وحقق مع الفريق لقب بطولة الدوري الممتاز موسمي 1995 – 1996، 1996- 1997، كما حصد معه كأس مصر، ولقب دوري أبطال العرب عام 1996، وبطولة النخبة العربية عام 1997، قبل هروبه موسم 1997 – 1998 لتدريب الهلال السعودي، وعاد لمصر مجددًا لقيادة الزمالك عام 2008 لكنه لم يحقق أي نجاحات ليرحل سريعًا





4- فينجادا:





رابع المدربين الذين تولوا قيادة القطبين، كان البرتغالي نيلو فينجادا حيث تولي تدريب الزمالك موسم 2003 – 2004، وحقق معه لقب الدوري الممتاز والبطولة العربية، حاول الأهلي الاستعانة به لقيادة الفريق عام 2009 وتم التعاقد رسميًا معه لمدة موسمين لكنه اعتذر بشكل مفاجئ بعد توقيع العقود ورفض الحضور لمصر لأسباب أسرية.



