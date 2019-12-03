رجل أعمال سعودي: قطر قامت بتهديدي بالقتل بعد رفعي قضية ضدها (فيديو)

قال الدكتور أحمد البوقري، رجل أعمال سعودي، إن قطر وتركيا قامتا بحملة قاسية ومفبركة وممنهجة ضد المملكة العربية السعودية بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي، لافتَا إلى أن فكرة رفع قضية ضد الإعلام القطري والتركي أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية هي مبادرة فردية، ولم يستشر فيها أحد.



وتابع " البوقري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أنه تعرض لضرر اقتصادي كبير بسبب رفعه قضية ضد قطر وتركيا، معقبًا: "لعيون وطني المملكة العربية السعودية كل شيء يهون، وأي أمور شخصية تهون من أجل وطني".



وأشار رجل أعمال سعودي إلى أن هذه الدول قامت بتهديده بالقتل والتصفية الجسدية بشكل مباشر، وتولى هذه الملف صديقه المحامي الفرنسي أرنو دوفليه، من خلال مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة.

