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ميسي حديث لاعبي العالم عقب التتويج بالكرة الذهبية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:43 ص
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ميسي وزوجته من حفل فرانس فوتبول
ميسي وزوجته من حفل فرانس فوتبول
علي ماهر حلمى
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أصبح النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني، حديث لاعبي العالم بعد الفوز بالكرة الذهبية السادسة له في تاريخه، من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، بعد تفوقه علي ثلاثي ليفربول الإنجليزي فان دايك، وساديو ماني ومحمد صلاح، والنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، في الحفل الذي أقيم على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين.

تعرف على تصريحات اللاعبين بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية السادسة له في تاريخه خلال مسيرته الكروية 

قال المدافع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي :"‏ لقد حظيت بموسماً رائعاً مع الفريق والمنتخب، وحققت بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي السوبر الأوربي، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا ولكن بعض الاحيان تواجه لاعبين غير طبيعين مثل لوينل ميسي، لماذا اكذب الكرة الذهبية تتحدث بنفسها لقد حقق 6 منها وقدم موسماً رائعاً مع برشلونة".

وهنئ الحارس الدولي الألماني تير شتيجن لاعب نادي برسلونة الاسباني، زميله في الفريق بعد التتويج بالكرة الذهبية السادسة له في تاريخه عقب الحفل قائلا:"اتمنى ميسي يواصل مسيرته، ويستمر بتحقيق الكرات الذهبية أمل، ان يستمر ميسي على نفس المستوى او يكون أفضل".

بينما عبر اللاعب الدولي البرازيلي رونالدينيو مهاجم نادي برشلونة السابق، عن سعادته العارمة بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: " الآن هناك 6 كرات ذهبية أخي مبروك على الإنجاز الذي تستحقه كثيراً، لسوء الحظ لم أستطيع أن أكون معكم الليلة في باريس، لكن داخل قلبي كل المودة والاحترام للشخص المدهش الذي نتحدث عنه، أنت لا تحتاج إلى كلام، كل مباراة لك هي عرض استمر ".

وقال لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش لاعب وسط منتخب كرواتيا عقب الحفل :"ميسي لاعب رائع هو واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، ليو ميسي واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، الرياضة وكرة القدم لا يقتصران على الفوز فحسب، بل يتعلقان أيضاً باحترام زملائك في الفريق وخصومك".
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