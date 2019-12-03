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سعد الدين الهلالي: الله سبحانه وتعالى لم يصف الكتب السماوية بأنها دستور أو قانون
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:23 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الخطاب الديني يجب أن كون جزء من نسيج المجتمع، ولا يكون خطاب شراكة حكم، ولا يكون خطاب مغالبة حكم.
وأشار "الهلالي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يصف الكتب السماوية بأنها دستور أو قانون، وإنما وصفها بأنها هدى ونور، أي أن الإنسان مطلوب منه أن يقرأ ويخرج بالفكرة.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الإنسان هو من يحيي الإنسانية أو يهدمها، منوها بأن هناك فقهاء عندما يستنبطون رأي أو حكم نجده يدعو للإحباط، وحينها لا يكون الكتاب السماوي السبب، وإنما السبب يكون في ذلك يكون الفقيه، حيث كان عليه أن يستنبط فكرة تفتح الأمل.
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