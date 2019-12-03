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"أزهري": هذا هو الشئ الوحيد الذي أقسم عليه الله 11 قسم (فيديو)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
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الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
أمنية فوزي
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، من علماء الأزهر الشريف، إن الشيء الوحيد الذي أقسم عليه الله سبحانه وتعالى 11 قسم، في القرآن الكريم، هو النفس، مؤكدًا أن الاهتمام الأول في القرآن الكريم بالنفس البشرية.

وأضاف "عبد المعز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين، أن هناك أمراض نفسية كثيرة، معلقًا: "استعينوا بكل صنعة بصانعها"، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالطبيب النفسي في حال الإصابة بالمرض النفسي.

وأكد أنه يجب أن يحنو المجتمع على المريض النفسي، وألا يشمت فيه أحد، مشددًا على ضرورة الانتباه للمرضى النفسيين، متابعًا: "إحنا مبنعرفش نتعامل مع المريض النفسي".
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