رئيس مياه الشرب بالدقهلية: تنفيذ مشروع الصرف الصحي على 106 قرية

قال المهندس خالد ناصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إنهم لديهم مشكلة حقيقية في الصرف الصحي، ولكن الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي يتصدى لهذا الملف تصدي كبير جدًا هذه الأيام.



وأضاف "ناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الاثنين، أنه جار العمل حاليًا على 106 قرية بالدقهلية تباعًا، بإجمالي 7 مليار جنيه، بخلاف ما تقوم به الهيئة القومية، فضلًا عن عمليات الإحلال والتجديد.



وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية، إلى أن محافظة الدقهلية أكبر محافظة على مستوى الجمهورية في نسبة تغطية الصرف الصحي، لافتًا إلى أن نسبة المخدوم بالصرف الصحي على مستوى محافظة الدقهلية 80%.

