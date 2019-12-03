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وزير النقل يعلن مفاجأة في عمل "السكة الحديد" الفترة المقبلة (فيديو)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
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كامل الوزير
كامل الوزير
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن شركات القطاع الخاص سواء تشارك معهم في عمليات الإنشاء والتطوير، حث يعقدون اتفاقيات مع شركات قطاع خاص محلية وعالمية لعمل بنظام "البي أو تي"، والذي يمكن الشركة من إنشاء خط معين وتقوم بإدارته.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه سيكون هناك سكة حديد قطاع خاص، وخاصة في قطاع نقل البضائع، موضحا أن هدفهم قبل تحقيق العائد الماضي الحفاظ على الطرق والكباري.

ووجه رسالة إلى القطاع الخاص، قائلا: "تعالوا اشتغلوا واستثمروا معانا، متقلقوش"، مؤكدا أن السكة الحديد تشهد تطور كبير على كافة المستويات، منوها بأن العنصر البشري كان يحتاج إلى تشجيع ليخرج أفضل ما لديه.
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وزير النقل كامل الوزير السكة الحديد اخبار

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