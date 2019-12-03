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تعرف على أول اجر حصل عليه رامي جمال من بيع ألحانه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:48 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان رامي جمال، عن بدايته مع الغناء وعن مشاركته في برنامج "استار ميكر"، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.

وتحدث  عن أصوله قائلاً إن والده ينتمي لمحافظة الشرقية ويعمل في وزارة الداخلية بينما والدته من محافظة القاهرة، لافتًا إلى أن أسرته في البداية كانت خائفة من دخوله مجال الغناء والتلحين، على الرغم من اقتناع والده بموهبته، بداية من مشاركته في الغناء في مرحلة الطفولة.

أما عن مشاركته في برنامج "استار ميكر" أنه كان ضمن الموسم الذي شاركت به الفنانة شاهيناز، وأن سبب خروجه من البرنامج هو أن اختيار الأغنية لم يكن موفقًا، وأن الذي قام باختيار تلك الأغنية له هو الشاعر عنتر هلال.

وأضاف: "كانت أغنية وحشة"، وعندما انتهيت من الغناء طالبني الشاعر بهاء الدين محمد بالابتعاد عن الغناء، مُضيفًا: قاللي إنت متنفعش في الغنا"، مشيرًا إلى أنه في ذلك الوقت كان في المرحلة الجامعية، وعندما ذهب إلى الكلية وجد حالة تعاطف كبيرة من قبل زملائه.

وتابع رامي جمال، قائلاً إنه التقى الشاعر محمد عاطف أثناء دراسته بالكلية، مُشيرًا إلى أنه أعجب بالأغاني الذي كان يقوم بغنائها في الكلية، وطلب منه أن يقوم ببيع ألحانه، مُشيرًا إلى أنه رفض ذلك الأمر في البداية، لكنه وافق بعد ذلك.

ولفت الانتباه إلى أنه توجه إلى مطرب ما في البداية وقام بالتنازل عن لحن له وحصل حينها على ٥٠٠٠ جنيهًا مقابل بعيه اللحن.

وأشار أنه قام بتلحين ١٧ أغنية مع الفنان محمد حماقي، منهم ٧ أغاني في ألبوم "خلص الكلام".


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الكلمات المفتاحية

منوعات صاحبة السعادة رامي جمال الفجر الفني اسعاد يونس

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