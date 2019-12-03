عاجل.. مدرب الأهلي السابق مديراً فنياً للزمالك خلفاً لميتشو

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.





ومن المقرر أن يعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين، واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.





ومن المنتظر أن يصل كارتيرون القاهرة غدا الثلاثاء.





وكان قد قرر منصور مساء اليوم إقالة الصربي ميتشو، من تدريب الفريق عقب جلسة طارئة معه في مقر النادي الأبيض.





وفي سياق متصل انتظر لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك في غرفة خلع الملابس بعد نهاية المران، وعاد مرتضى منصور لمقر النادي للإجتماع بهم وإبلاغهم عن لسم المدرب الجديد.

وذكرت الصفحة الرسمية لـ"شوبير" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إقالة ميتشو بسبب سوء النتائج وكدبه في موضوع السرطان وتحريض اللاعبين علي الإدارة.



يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع ميتشو مطلع الموسم الحالي خلفاً للمدرب خالد جلال والذي تمت إقالته بعد خسارة الدوري أمام الأهلي.











