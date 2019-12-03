وزارة التموين تنهي معاناة أسرة على الهواء (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا عن طلب أسرة بقرية بسنديلة بالدقهلية، حيث يرصد أزمة الأسرة بسبب عدم حصولهم على الدعم من بطاقة التموين بعد وفاة الأب والأم.



وناشد مسعود المتولي، أحد أفراد الأسرة، رئيس الجمهورية باستخراج بطاقة تموين لصرف السلع التموينية والخبز بعد وفاة الأب والأم، لافتًا إلى أن معاش والدهم موقوف.



واستجاب عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، للاستغاثة، مؤكدًا أنه سيقوم بتجهيز مذكرة عرض على وزير التموين، وسيتم استخراج بطاقة التموين لهم.



ووعد "دكور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الأسرة بأنه لن يمر 15 يومًا إلا وتحصل الأسرة على بطاقة التموين، مؤكدًا أن الأسرة تستحق، وأن الموضوع انتهى.

