"الأسود يليق بها".. رنا سماحة تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة





رنا سماحة تحقق نجاح كبير بكليب أميرة الحب



رنا سماحة تستعين بهذا الشاب ليكون حبيبها في الكليب











شاركت الفنانة رنا سماحة متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بمجموعة من الصور الجديدة لها أثناء تواجدها في Cairo Fashion Festival.حيث ظهرت رنا بجاكيت قصير باللون الأسود مزين من الأمام بأزرار ذهبية عريضة، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي، ونسقت تسريحة شعر قصير باللون البني الفاتح، واعتمدت مكياج بألوان تناسبت مع الأسودظ، وأحمر شفاه فاقع اللون، مازاد الإطلالة جاذبية وإثارة.وأشاد محبيها بجمال إطلالتها وقالوا إن هذه الأناقة ليست بجديدة على رنا ولاسيما وأنها عودتهم دائمًا على التميز في أي مناسبة تحضرها.جدير بالذكر أن رناس سماحة كانت قد طرحت كليب أميرة الحب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع صوات ايدوجان وتولى إخراج الكليب عادل سرحان.واستعانت رنا خلال الفيديو كليب لأول مرة بشاب يدعى محمد صندقلي، وهووحامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، ولعب دور حبيبها.