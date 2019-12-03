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وزير النقل: نستهدف نقل 4 مليون راكب في "السكة الحديد" يوميا (فيديو)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:24 ص
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كامل الوزير
كامل الوزير
هدى عبدالرازق
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هنأ المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المصريين بوصول أول شحنة من جرارات "جينرال إليكتريك" الأمريكية يوم الخميس المقبل، موجها التحية لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إتمام تلك الصفقة.

وأشار "لطفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الصفقة تتضمن تطوير 81 جرار كانوا قد وصلوا إلى مصر 2009، ولم يعملوا إلا لمدة عام واحد لعدم وجود قطع غيار.

وكشف أن الشركة بدأت في تصنيع الجرارات دون أن تستلم أي أموال لثقتهم في القيادة السياسية والاقتصاد المصري، منوهًا بأنهم وفروا ثمن 10 جرارات من موارد وزارة النقل، حيث تمكنوا من جمع 440 مليون جنيه لاستلام تلك الجرارات حتى يتم الانتهاء من إجراءات القرض لاستلام باقي الجرارات.

وأكد أن هناك 191 جرار جديد سيدخلون الخدمة قبل 30 يونيو 2020، منوها بأنهم يستهدفون أن تنقل السكة الحديد مليون راكب يوميا، مع العمل على استمرار حركة التطوير وإضافة خطوط وجرارات جديدة، بحيث يتم نقل 4 مليون راكب على المدى البعيد.
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الكلمات المفتاحية

وزير النقل كامل الوزير السكة الحديد

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