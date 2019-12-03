"خلايا الطاقة الشمسية".. إنجاز جديد للمركز القومي للبحوث

قال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز به الكثير من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، أهمها تصنيع خلايا الطاقة الشمسية، وتصنيع ريشة توربينة الرياح، وإنتاج البيوجاز من الطحالب، وهناك أبحاث لتصنيع البطارية الجافة في إطار العمل على تصنيع السيارة الكهربائية، لافتًا إلى أن المركز قام بإنفاق 50 مليون جنيه على أبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة.





وتابع رئيس المركز القومي للبحوث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين، أن البحوث على الطاقة الجديدة والمتجددة أمر ضروري للتعامل مع التغيرات المناخية، وفي هذا الإطار تم إنشاء مركز للتعامل مع التغيرات المناخية، والبحث عن طاقة نظيفة ومتجددة.



