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بعد تغيير اسم مركز شباب رابعة.. أحمد موسى يشكر وزير الرياضة على الهواء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
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أمنية فوزي
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وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد استجابته له وتغيير اسم مركز شباب رابعة ببئر العبد.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، أنه غير الاسم لـ اسم واحد من أبناء سيناء المجاهدين، حيث أطلق اسم المجاهد سالم الهرش على مركز شباب رابعة.

وتابع: "شكرك شكرًا جزيلًا يا سيادة الوزير على تغيير الاسم، وعلى استجابتك لنا"، مؤكدًا أنه ليس له مصلحة خاصة، ولكنه شأن عام، مشددًا على أنه لا يصح أن يطلق اسم "رابعة" على أي مكان، ولا يصح أن يطلق أي اسم من أسماء التنظيمات الإرهابية أيضًا.
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