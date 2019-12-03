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عاجل.. شاب يشعل النيران في نفسه بإمبابة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:18 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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توفي شاب متأثرا بإصابته، داخل مستشفى إمبابة العام، بعد إشعاله النيران بنفسه، داخل منزل حماته؛ بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة للعميد أحمد الحصي، مأمور قسم شرطة إمبابة، من مستشفي إمبابة العام، بوصول "سيد.ا.ع"، مصابًا بحروق متفرقة بالجسد.

وتوصلت تحريات المقدم أمثل حرحش، وكيل فرقة شمال الجيزة، أن الشاب مقيم بقرية العطف بمركز العياط، جنوب المحافظة، ونشبت مشاجرة بينه وبين زوجته، تركت على إثرها منزله وتوجهت إلى منزل والدتها بمنطقة إمبابة.

وكشفت تحريات الرائد محمد بهاء، معاون مباحث القسم، أنه بعد نشوب مشاجرة بين المتوفى وزوجته، أشعل النيران في نفسه داخل منزل حماته، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي داخلها متأثرا بإصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، وأحال اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة الواقعة للنيابة العامة لتولى التحقيقات.
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اللواء طارق مرزوق إمبابة أخبار

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