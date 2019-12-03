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سيامة كاهن جديد لكنيسة العذراء للكاثوليك بدرنكة في أسيوط

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
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سيامة كاهن جديد بأسيوط
سيامة كاهن جديد بأسيوط
حازم رفعت
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احتفلت الرهبنة الفرنسيسكانية بكنيسة القديسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بجبل درنكة غرب محافظة أسيوط، أمس الاثنين، بالسيامة الكهنوتية للشماس سامي أسعد، كاهنا على كنيسة انتقال السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بدير درنكة بأسيوط.

وبترأس نيافه الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشيه أسيوط للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي، بمشاركة نيافه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبه للأقباط الكاثوليك.

وبدأ صلاة القداس الإلهي برفع بخور عشية، بمشاركة الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية والعديد من الكهنة والرهبان والراهبات والشعب الذي جاء للاحتفال.

وتخلل القداس الإلهي عظة الأنبا كيرلس، والتي تضمنت التركيز على أهميه المحبة، وعلى كيفيه أن يكون الشخص راعي صالح ومحب للخدمة التي تخدمها، مؤكدا على أن المحبة هي ما تجعل الآخرين يدركون روح الله بك وعلى أهمية معرفة الراعي لخرافة من كبيرهم إلى صغيرهم ويرعاهم ويهتم بهم ويقدرهم.

ووجه مطران أسيوط التهنئه للرهبنة الفرنسيسكانية، الذي أجمع على السيامة، وخاصه للكاهن الجديد الأب سامي، مشيرا الي أهميه دور العيلة وأهميتها في التكوين كونها النواه الاولي والأهم في التكوين، كما قدم أيضا الاب مراد مجلع التهنئة والمشاركة للاب سامي.

يذكر أن الكاهن الجديد الاب سامي اسعد، ينتمي لرعيه دير درنكة بأسيوط – 33 عام، والتحق بالرهبنة الفرنسيسكانية عام 2009 واخد الدرجة الدياكونيه بيد صاحب النيافة الانبا كيرلس وليم، في 11 أغسطس 2019.


سيم كاهنا بيد نيافه الانبا كيرلس وليم امس 2 ديسمبر الجاري.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة العذراء مريم كاهن جديد درنكة الاقباط الكاثوليك

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