إصابة صاحب مصنع المواد اللاصقة المشتعل بالقناطر الخيرية 

أصيب محمد فتحي السيد، صاحب مصنع للمواد اللاصقة في باسوس، التابعة لمدينة القناطر الخيرية، بحروق في وجهه إثر الحريق الذي أتى على المصنع بأكمله، والمقام على مساحة 60 مترًا، وأحيل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق في مصنع للمواد اللاصقة في باسوس، بمدينة القناطر الخيرية.



على الفور، انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن المصنع على مساحة 60 مترًا دور أرضي يعلوه شقة سكنية، وجرى الدفع بـ4 سيارات للسيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.

