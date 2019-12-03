أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-12-2019





أسعار العملات الأجنبية اليوم





حافظت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري







متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0645 جنيهًا للشراء 16.1829 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6790 جنيهًا للشراء 17.8109 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.7473 جنيهًا للشراء 20.9067 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.0935 جنيهًا للشراء 16.2186 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.6641 جنيهًا للشراء 14.7762 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2836 جنيهًا للشراء 4.3157 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.8282 جنيهًا للشراء 53.2349 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3731 جنيهًا للشراء 4.4061 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2811 جنيهًا للشراء 2.2981 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0645 16.1829 يورو 17.6790 17.8109 جنيه إسترليني 20.7473 20.8109 فرنك سويسري 16.0935 16.2186 100 ين ياباني 14.6641 14.7762 ريال سعودي 4.2836 4.3157 دينار كويتي 52.8282 53.2349 درهم اماراتي 4.3731 4.4061 اليوان الصيني 2.2811 2.2981















