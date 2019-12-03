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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-12-2019
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
حافظت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0645 جنيهًا للشراء 16.1829 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6790 جنيهًا للشراء 17.8109 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7473 جنيهًا للشراء 20.9067 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.0935 جنيهًا للشراء 16.2186 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6641 جنيهًا للشراء 14.7762 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2836 جنيهًا للشراء 4.3157 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8282 جنيهًا للشراء 53.2349 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3731 جنيهًا للشراء 4.4061 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2811 جنيهًا للشراء 2.2981 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0645
|
16.1829
|
يورو
|
17.6790
|
17.8109
|
جنيه إسترليني
|
20.7473
|
20.8109
|
فرنك سويسري
|
16.0935
|
16.2186
|
100 ين ياباني
|
14.6641
|
14.7762
|
ريال سعودي
|
4.2836
|
4.3157
|
دينار كويتي
|
52.8282
|
53.2349
|
درهم اماراتي
|
4.3731
|
4.4061
|
اليوان الصيني
|
2.2811
|
2.2981
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