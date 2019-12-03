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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-12-2019

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

حافظت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء  أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري


متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0645 جنيهًا للشراء 16.1829 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.6790 جنيهًا للشراء 17.8109 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7473 جنيهًا للشراء 20.9067 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.0935 جنيهًا للشراء 16.2186 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6641 جنيهًا للشراء 14.7762 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2836 جنيهًا للشراء 4.3157 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.8282 جنيهًا للشراء 53.2349 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3731 جنيهًا للشراء 4.4061 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2811 جنيهًا للشراء 2.2981 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0645

16.1829

يورو

17.6790

17.8109

جنيه إسترليني

20.7473

20.8109

فرنك سويسري

16.0935

16.2186

100 ين ياباني

14.6641

14.7762

ريال سعودي

4.2836

4.3157

دينار كويتي

52.8282

53.2349

درهم اماراتي

4.3731

4.4061

اليوان الصيني

2.2811

2.2981




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