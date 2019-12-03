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أحمد عكاشة يكشف أعراض المرض النفسي (فيديو)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
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الدكتور أحمد عكاشة
الدكتور أحمد عكاشة
أمنية فوزي
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أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أن مقولة "المرض النفسي لا يشفى" غير صحيحة، لافتًا إلى أن هناك أمراض نفسية شديدة تجعل الشخص لا يدرك أنه مريض نفسيًا.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين، أن المرض النفسي يغير السلوك، ويجعل الإنسان ينطوي، ويوقف كل أعماله، ويكون غير قادر على الإنتاج، وغير قادر على التركيز.

ولفت أستاذ الطب النفسي، إلى أن معظم الأمراض النفسية تأتي في عمر صغير، منوهًا بأن 75% من المواطنين في الأرياف يعتقدون أن المرض النفسي قلة إيمان وجن وأرواح شريرة، متابعًا: "المريض النفسي يستطيع أن ينتج ويبتكر ويتزوج إذا تم علاجه مبكرًا".

وأشار إلى أن المرض النفسي أكثر مرض يعيق الإنسان من التعامل مع الناس والمجتمع، لافتًا إلى أن 70% من المرض النفسي يأتي بمرض في الجسد.
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