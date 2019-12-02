Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول رد رسمي من رونالدو عقب تتويج ميسي بالكرة الذهبية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:45 م
Advertisements
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
الفجر الرياضي
Advertisements

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم "البالون دور" وذلك خلال الحفل الذي أقيم بمسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس والتي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.


أول رد رسمي من رونالدو عقب تتويج ميسي بالكرة الذهبية 

ونجح ميسي في التتويج بالجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ثانيًا، فيما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ثالثًا والذي لم يحضر إلى مقر الحفل، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول رابعًا، ثم تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول بالمركز الخامس للجائزة.

 

وقال خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو في تصريحاته للصحفيين عقب تتويج ميسي بجائزة البالون دور: "كريستيانو هو أفضل لاعب في التاريخ".

 

وجاءت قائمة العشر الأوائل كالآتي:-

 

ليونيل ميسي...برشلونة

فان دايك... ليفربول

كريستيانو رونالدو...يوفنتوس

ساديو ماني...ليفربول

محمد صلاح...ليفربول

كيليان مبابي...باريس سان جيرمان

بيكر اليسون... ليفربول

ليفاندوفسكي...بايرن ميونيخ

بيرناندو سيلفا... مانشستر سيتي

رياض محرز... مانشستر سيتي

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي رياضة رونالدو تتويج ميسي اول رد رسمي من رونالدو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ أقل من ساعتين

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

منذ 35 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ أقل من ساعة

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية السادسة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رحيل الإعلامية جيهان عفيفي مقدمة برنامج "سكوب"

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:09 م

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

11:32 م

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

10:57 م

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

11:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status