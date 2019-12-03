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عمرو أديب: "لما بشوف اللي بيحصل بره.. بخاف على بلدي"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن أعدائنا يستغلوا أي حدث للهجوم على مصر والتشكيك في أي انجاز يحدث في مصر، مضيفًا: "أنا بشوف اللي بيحصل بره.. بخاف على بلدي، لما صدقنا نشم نفسنا".

وأشار "لطفي"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك قنوات منذ بداية إرسالها حتى نهايته تركز فقط على مصر، وتعمل على بث الكره والقلق في نفوس المواطنين، مضيفا: "هما عايزين يهدوا البلد"، ويثيروا غضب الناس".

وناشد الإعلامي عمرو أديب، الأباء والأمهات بعد تكرر حالات الانتحار أن يحتضنوا أولادهم، ويقتربوا إليهم، ويستمعون إليهم، مضيفا مخاطبا الأسر: "احضنوا ولادكم واسمعوهم".
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