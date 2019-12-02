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أحمد عكاشة: المرض النفسي "عضوي" وله علاج

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:46 م
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الدكتور أحمد عكاشة
الدكتور أحمد عكاشة
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إنه دشن حملة كمحاولة لإزالة وصمة المرض النفسي، مؤكدًا أن المعاناة النفسية كأي مرض عضوي له علاج، لافتًا إلى أن المرض النفسي مرض موجود بداخل المخ.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن المرض النفسي ينتج من عدم انتظام في الدورة العصبية للمخ، والعلاج النفسي يعيد هذا الخلل ويعيد المخ إلى حالته الطبيعية.

وأكد أن المرض النفسي له علاج، ويشفى أكثر من الأمراض العضوية، متابعًا: "بعد 3 سنوات من علاج المرض النفسي يستطيع المخ السير بدون أي علاج على عكس الأمراض العضوية".

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