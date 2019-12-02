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بعد الإعلان عن حفلها بموسم الرياض.. ميريام فارس تتصدر تريند السعودية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:41 م
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ميريام فارس
ميريام فارس
لمياء علي
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تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لإحياء حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك في  مساء يوم 18 من ديسمبر الجاري.

وبدورها فقد عبرت  ملكة المسرح ميريام فارس عن سعادتها الكبيرة بالغناء لأوّل مرّة على أرض المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك عندما نشرت البوستر الرسمي والترويجي لحفلها عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وعلقت قائلة: ‏إلتقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم وكنت أكثر ما أتمناه هو أن ألتقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأضافت: وذلك بتاريخ ١٨ ديسمبر وسيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة. فإلى اللقاء في الرياض.

ميريام فارس تتصدر تريند تويتر بالمملكة العربية السعودية

وتصدر إسم ميريام فارس المراكز المتقدمة في قوائم تريند موقع التغريدات تويتر في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب إعلان الهيئة العامة للترفية عن حفلها هناك.

من جانب آخر، كانت ميريام قد كشفت عن  استعدادها  للتحضير لعمل جديد لها دون أن تحدّد أي تفاصيل أخرى عن الموضوع،

وكتبت ذلك  في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” كلمة “قريبًا” مصحوبة بـملصق متحرك.
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