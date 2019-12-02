الإفتاء توضح حكم الانتحار.. وتوجه نصائح للأسرة



وأكد أنه يجب أن يكون هناك تراحم بين الأفراد، بالإضافة إلى دور رب الأسرة، مشددًا على ضرورة رفع الوصمة عن المرض النفسي، والذهاب إلى طبيب حال تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى تغيير طريقة التعامل مع الأبناء.



أوضح عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الانتحار، قائلًا إن من يقدم على الانتحار يتعرض لعذاب شديد؛ لأن أحاديث الرسول وسنته النبوية تعلم الناس قيمة الحياة وتجعلهم في مسافة بعيدة عن الآجال.وأشار "الورداني"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن الله، سبحانه وتعالى، اختص نفسه بالآجال ونهايتها، موضحًا أن الإقدام على الانتحار بمثابة تعدي على الاختصاصات الإلهية.وأضاف أن هناك أشياء تجعل الفرد يقدم على هذه الخطوة منها؛ الفردية، والشعور بالوحدة، والمزاجية، والإحباط، والحساسية، والعنف، ثم تحول الأمر إلى شعبوية الجميع يتحدث في كل شيء، مشددًا على ضرورة دور الأسرة حال ظهور هذه العلامات.