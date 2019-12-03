أديب عن موقف بن زايد مع الطفلة الإماراتية: "ياخد قلبك"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان زار دولة الإمارات؛ وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد، وكان هناك طفلة إماراتية ضمن الأطفال الذين يرحبون بولي العهد تريد أن تصافح "بن زايد" ولكن لم تستطع.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الشيخ محمد بن زايد عندما علم بالموقف، وأن الطفلة كانت تريد أن تصافحه، ذهب بنفسه لمنزلها ليصافحها، وقبل يدها، معقبا: "موقف ياخد قلبك".



وأضاف "أديب"، أن مثل تلك المواقف تحدث نوع كبير من الترابط والألفة بين الحاكم والشعب، مؤكدا أن عائلة بن زايد تتميز بأن الجانب الإنساني متغلب على طباعهم.

