Advertisements
إحداث خلايا إحاطة نفسية لعائلات ضحايا حادث "عين السنوسي"
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:29 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
أفادت وزارة الصحة في بلاغ مساء اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2019، بإحداث خلايا إحاطة نفسية لعائلات ضحايا حادث انزلاق الحافلة بمنطقة عين السنوسي من ولاية باجة، بولايات بن عروس وتونس والكاف والقصرين والقيروان.
وستكون خلايا الإحاطة النفسية، مكوّنة من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأطباء صحة عمومية، في شكل فرق متنقلة قامت بزيارة عائلات الضحايا، لتقديم الدعم المعنوي والاحاطة النفسية على عين المكان.
كما قامت الوزارة ببرمجة عيادات نفسية خاصة بالهياكل الصحية المجاورة لمحلات سكناهم خلال هذه الفترة، وفق نص البلاغ، الذي أشار إلى أن الخلية المركزية للإحاطة النفسية بمستشفى شارل نيكول والخلايا الجهوية المحدثة منذ الساعات الاولى التي تلت الفاجعة، تواصل إسداء خدماتها للمصابين المقيمين بالمستشفيات وعائلاتهم.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 26 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
Advertisements