إحداث خلايا إحاطة نفسية لعائلات ضحايا حادث "عين السنوسي"

أفادت وزارة الصحة في بلاغ مساء اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2019، بإحداث خلايا إحاطة نفسية لعائلات ضحايا حادث انزلاق الحافلة بمنطقة عين السنوسي من ولاية باجة، بولايات بن عروس وتونس والكاف والقصرين والقيروان.





وستكون خلايا الإحاطة النفسية، مكوّنة من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأطباء صحة عمومية، في شكل فرق متنقلة قامت بزيارة عائلات الضحايا، لتقديم الدعم المعنوي والاحاطة النفسية على عين المكان.





كما قامت الوزارة ببرمجة عيادات نفسية خاصة بالهياكل الصحية المجاورة لمحلات سكناهم خلال هذه الفترة، وفق نص البلاغ، الذي أشار إلى أن الخلية المركزية للإحاطة النفسية بمستشفى شارل نيكول والخلايا الجهوية المحدثة منذ الساعات الاولى التي تلت الفاجعة، تواصل إسداء خدماتها للمصابين المقيمين بالمستشفيات وعائلاتهم.



