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عامل يحرر محضرا يتهم رئيس حي بالغردقة بصفعة على وجهه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:27 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حرّر عامل خدمات بحي شمال التابع لمجلس مدينة الغردقة، مساء اليوم الإثتين، بلاغًا بقسم ثان الغردقة، ضد رئيس الحي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بصفعه على وجهه أمام زملائه بالحي.

وكانت مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها رئيس الحي بصفع العامل على وجهه، وتمكن عدد من العاملين بالحي من إنهاء المشاجرة، فيما تضامن زملاء العامل معه وأعلنوا استيائهم من تصرف رئيس الحي مطالبين المحافظ بالتحقيق في الواقعة.

وقام العامل بالتوجه لقسم ثان الغردقة لتحرير محضر ضد رئيس الحي حيث تم إحالة العامل المجني عليه لمستشفى الغردقة العام لتحرير تقرير طبي.

وعلي الفور انتقل اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة إلى مقر حي شمال لاحتواء الموقف والتعرف على أسباب المشاجرة.

وأكد شهود عيان أن رئيس الحي سبق وأن تشاجر مع العامل من قبل وتم احتواء الموقف.
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الكلمات المفتاحية

مشادة كلامية محضر عامل رئيس الحي الغردقة

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