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معتز عبد الفتاح لنواب المحافظين: "استغلوا الأفكار الإبداعية.. وأبهرونا"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:25 م
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الدكتور معتز عبد الفتاح
الدكتور معتز عبد الفتاح
كساب أحمد
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قال الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن تجربة تعين الشباب في حركة المحافظين الأخيرة جيدة للغاية، وهي اختبار ليس فقط للشباب، ولكن للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب القادة، موجهُا حديثه لشباب المحافظين ونوابهم، قائلًا: "أوعوا تمشوا بقوة الجهاز البيروقراطي المصري.. هتتقلتوا".

وشدد "معتز"، خلال حواره مع الغعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، على ضرورة استخدام شباب المسؤولين مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، متابعًا: "استغلوا أي أفكار ابداعية.. أبهرونا".
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الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل حركة المحافظين الشباب الجهاز البيروقراطي أفكار ابداعية

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